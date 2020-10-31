ЦБ сообщил о резком росте краж денег с банковских счетов

https://static.news.ru/photo/73c0e3f2-1c91-11eb-9db1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Злоумышленники резко нарастили свою активность в первом полугодии 2020 года, то есть во время наиболее жёстких карантинных ограничений в России, хищения коснулись банковских счетов. Активность телефонных мошенников выросла за это время в четыре раза, сообщил ЦБ РФ.

Банк России опубликовал очередной «Обзор отчётности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств». Согласно данным регулятора, первое полугодие выдалось для мошенников очень «тучным» — они совершили свыше 360 тысяч несанкционированных операций со средствами граждан. Операции были совершены без согласия владельцев этих счетов, пишут «Ведомости».

Общая сумма хищений за этот период составила около 4 млрд рублей, из которых клиентам было возвращено лишь 485 млн рублей.

ЦБ также зафиксировал небывалый рост случаев телефонного мошенничества. По данным регулятора, в период тотального локдауна в России злоумышленники, пользующиеся телефоном, стали активнее в четыре раза в сравнении с данными за тот же период 2019 года.

80% злоумышленников звонили людям якобы от лица различных финансовых организаций, при этом использовались технологии подмены телефонных номеров, — сообщил регулятор.

Как сообщал NEWS.ru, ранее о росте случаев мошенничества сообщили и сами банки. В кредитных организациях отметили, что мошенники действуют по отлаженной схеме — убеждают жертву оформить на себя кредит, чтобы после этого перевести деньги на свой счёт.