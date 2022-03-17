ЦБ предложил повысить максимальный размер одного перевода до 1 млн рублей

Центральный банк России предложил повысить максимальный размер одного перевода в Системе быстрых платежей с 600 тысяч до 1 млн рублей. По словам финансистов, такое решение позволит россиянам совершать мгновенные переводы, а также оплачивать покупки на более крупные суммы денег, сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦБ.

Такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, — платежи проходят напрямую по счетам, — сказано в сообщении ЦБ.

Отметим, что совершать операции по новому лимиту можно будет с 1 мая 2022 года.

Недельная инфляция в России вторую неделю подряд выше 2% (максимальный темп с 1998 года), годовая ускорилась до 12,54%, сообщили в Минэкономразвития. При этом продовольственные товары подорожали на 1,78% за счёт роста цен на плодоовощную продукцию.

Дефолт, который предрекают России рейтинговые агентства, будет результатом кризиса, а не причиной, заявил финансовый аналитик Ян Арт. Россиянам он не страшен, потому что не изменит происходящего ни в какую сторону, считает аналитик.