Бизнесмены в России ожидают снижения уровня спроса вдвое

https://static.news.ru/photo/2b22e1f2-0feb-11eb-a8c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мониторинг эффективности мер государственной поддержки выявил, что больше половины опрошенных российских бизнесменов ожидают снижения спроса вдвое в 2020 году. Опрос проводился аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В ходе опроса, в котором участвовали три тысячи человек, выяснилось, что 70% респондентов самой необходимой мерой поддержки назвали снижение налоговой нагрузки. Ещё 68% предпринимателей считают, что «лучшая мера поддержки — не закрывать бизнес на карантин». При этом 51,95% ответивших прогнозируют, что по итогам 2020 года спрос на продукцию или услуги их компании снизится более чем вдвое по сравнению с 2019 годом.

Треть респондентов (32,48%) считают, что спрос сократится на 20–50% по отношению к прошлому году, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы бизнес-омбудсмена.

67% участников опроса считают, что упавший и не восстановившийся потребительский спрос является главной трудностью в текущий момент. При этом 28% респондентов хотели бы, чтобы спрос в стране был стимулирован. А ещё 35% считают, что бизнесу нужны льготные кредиты.

Как сообщал NEWS.ru, несмотря на признание, что годовая инфляция в России может достичь 4,2%, ЦБ ранее сохранил «таргет» по инфляции в 2020 году на уровне 4%. Отметим, что резкое падение курса рубля уже привело к бегству инвесторов из рублёвых активов.

Если Банк России ранее не спешил предпринимать какие-либо решительные действия, то сейчас регулятор всё чаще выходит на внутренний рынок с рекордными объёмами валюты, на которую скупаются подешевевшие рубли, чтобы поддержать курс национальной валюты.