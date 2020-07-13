Билет на самолёт и страховку будут продавать по QR-коду

Россияне смогут покупать билеты на самолёт и страховку по QR-коду. К системе быстрых платежей уже начали подключаться авиаперевозчики и страховые компании.
Так, к СБП уже подключены подключились S7 Airlines, «Капитал Лайф Страхование жизни», готовы подключиться Страховой дом ВСК, «АльфаСтрахование», другие крупные авиакомпании,
Для того, чтобы купить, к примеру, билет, нужно всего лишь быть клиентом банка, который является участником платформы, и иметь мобильное приложение. На сайте авиакомпании пассажир выбирает рейс, сканирует QR-код. Система автоматически направляет пользователя в мобильное приложение для подтверждения оплаты.
Главное преимущество системы быстрых платежей в том, что покупателю не приходится платить комиссию при покупке товаров и услуг. Также не нужно вводить номер карты, транзакция происходит через банковское приложение.
К СБП подключены все основные банки в стране. Система позволяет переводить деньги между физлицами без комиссии. Это удобно и для продавцов, которым не надо печатать QR-код магазина на бумаге. В скором времени новый способ оплаты будет проходить даже в небольших торговых точках.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в рамках планируемого эксперимента в Москве россияне, которые используют мобильное приложение, получат возможность показывать при покупке алкоголя только те данные, которые необходимы для конкретной услуги. Об этом заявил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.
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