Аналитик объяснил ужесточение кредитования в России

Спрос на российском рынке кредитования в обозримой перспективе будет падать после возможного решения Центробанка ужесточить процесс выдачи ссуд клиентам. Такое мнение высказал NEWS.ru эксперт Института центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

По его словам, в настоящее время рынок кредитования в России сильно перегрет, спрос на выдачу денежных средств продолжает расти последние месяцы. В этой связи решение ЦБ о возможном ужесточении выдачи ссуд выглядит вполне логичным.

Резкого обвала не будет, но определённое падение спроса на кредиты будет прослеживаться. Однако это произойдёт не раньше начала октября (в это время ЦБ планирует ввести ужесточение выдачи кредитов. — NEWS.ru). Однако мы сейчас не видим ухудшения ситуации с просрочками задолженностей у населения, — подчеркнул он.

Эксперт также назвал парадоксальной ситуацию на кредитном рынке РФ, где клиентский спрос на выдачу ссуд увеличивается, несмотря на четыре повышения ключевой ставки со стороны Центробанка.

Люди в последнее время в основном брали небольшие кредиты на строительство и отдых. Поэтому проблем с возвращением процентов у клиентов по большей части не возникало, несмотря на существенное подорожание стройматериалов. В этой связи на решение ЦБ ужесточить требования к выдаче денег могла повлиять ситуация на рынке более высоких сумм кредитов, — отметил Сафонов.

В целом эксперт поддержал план Центробанка в этой области и назвал его здравым. Однако в дальнейшем, по его мнению, стоит ожидать ухудшения ситуации на рынке клиентского обслуживания. Он отметил, что решение ЦБ в долгосрочной перспективе может повлиять на возможный отток посетителей банков из-за более тщательной проверки долговых нагрузок клиентов.

Ранее сообщалось, что Банк России повысит надбавки по кредитам. По словам члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова, ЦБ увеличит их по необеспеченным потребительским ссудам в зависимости от показателя долговой нагрузки того или иного заёмщика. Необходимость надбавки эксперты объяснили активным ростом этого сегмента кредитования.