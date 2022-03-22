Аналитик рассказал, как изменится стоимость бензина к концу года

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что к концу 2022 года бензин должен подорожать в пределах инфляции. Бензин на АЗС вырастет в цене на 8-10%, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Сейчас лишившиеся зарубежных покупателей нефтяные компании могут переключить внимание на российских потребителей, поэтому цены после того, как геополитическая ситуация более-менее стабилизируется, будут дальше ползти вверх, — считает Коган.

Он добавил, что экспортёры станут говорить о снижении долларовой цены литра топлива: прежде она составляла 70-75 центов, а сейчас — порядка 50 центов. Также на стоимость бензина на заправках повлияет и налоговый фактор. По мнению Когана, в конце года средняя цена литра АИ-92 превысит 50 рублей.

Ранее стало известно, что следует убрать демпфер и снизить акциз на топливо, чтобы уменьшить стоимость бензина в России. Такое мнение высказал член правления Независимого топливного союза Григорий Баженов. В таком случае удастся и сдерживать инфляцию, считает он. Прогнозируя, как изменятся цены на бензин и дизель в России, он ожидает снижение на три-четыре рубля.