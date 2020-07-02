Акции «Аэрофлота» упали почти на 2%

Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Московской Биржи снизились на 1,9% к уровню закрытия предыдущей сессии. В моменте стоимость одной бумаги достигала 80,1 рубля.
К 10:15 мск падение стоимости акций авиакомпании замедлилось до 0,7%. Одна бумага торговалась на уровне 81,02 рубля.
Котировки «Аэрофлота» падают на фоне сообщений о том, что совет директоров компании посоветовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.
Как писал NEWS.ru, «Аэрофлот» может провести допэмиссию в пользу государства и банков на фоне кризиса авиаперевозок из-за COVID-19. По словам главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, у авиакомпании серьёзные проблемы, при этом она уже выбрала свою квоту отраслевых субсидий.
«Аэрофлот», который сейчас на 51,17% принадлежит Росимуществу, может выпустить допэмиссию на сумму около 80 млрд рублей: РФ может купить акции на 50 млрд рублей. В качестве покупателей рассматривались ВТБ, РФПИ.
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