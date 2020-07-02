Акции «Аэрофлота» упали почти на 2%

https://static.news.ru/photo/8bd27c80-bd00-11ea-89a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Московской Биржи снизились на 1,9% к уровню закрытия предыдущей сессии. В моменте стоимость одной бумаги достигала 80,1 рубля.

К 10:15 мск падение стоимости акций авиакомпании замедлилось до 0,7%. Одна бумага торговалась на уровне 81,02 рубля.

Котировки «Аэрофлота» падают на фоне сообщений о том, что совет директоров компании посоветовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.

Как писал NEWS.ru, «Аэрофлот» может провести допэмиссию в пользу государства и банков на фоне кризиса авиаперевозок из-за COVID-19. По словам главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, у авиакомпании серьёзные проблемы, при этом она уже выбрала свою квоту отраслевых субсидий.

«Аэрофлот», который сейчас на 51,17% принадлежит Росимуществу, может выпустить допэмиссию на сумму около 80 млрд рублей: РФ может купить акции на 50 млрд рублей. В качестве покупателей рассматривались ВТБ, РФПИ.