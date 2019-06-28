Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский чемпион мира по фехтованию на саблях Алексей Якименко официально может участвовать в международных соревнованиях.

Всё в порядке, Якименко получил от Международной федерации фехтования (FIE) допуск к стартам, теперь он имеет официальное разрешение на участие в международных соревнованиях, — сообщил ТАСС главный тренер сборной России...