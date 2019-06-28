Российский гимнаст Давид Белявский завоевал золото в многоборье на Европейских играх в Минске.
Спортсмен набрал 85,465 балла. Вторым стал украинец Олег Верняев (84,632). Третье место занял ещё один россиянин Владислав Поляшов (84,464).
27-летний Белявский — серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил главу РФ Владимира Путина на церемонию закрытия II Европейских игр во время телефонного разговора, а на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Лукашенко предложил обсудить важные вопросы совместно с Путиным, писал News.ru.