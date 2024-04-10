«Гадания на кофейной гуще»: эксперт осудил прогноз о росте экономики России Экономист Кричевский: прогноз РАН является гаданием на кофейной гуще

Экономист Никита Кричевский в беседе с NEWS.ru назвал экономический прогноз РАН о росте экономики России к 2035 году «гаданием на кофейной гуще». Эксперт обвинил коллег в низком уровне компетенции и указал на слабые места доклада.

У многих экономистов РАН очень низкий уровень компетенции. Они в 2013 году прогнозировали состояние экономики на 2024 год. Тут то же самое. Сейчас 2024 год, и они прогнозируют на 2035, — отметил доктор экономических наук.

Кричевский объяснил, что для прогноза нужна подоснова, исходя из «приоритетов государственного развития» и «прогнозов числа занятого населения». Однако в программной статье экономистов РАН этого нет.

Здесь вообще ничего нет. С чего это будет потребительский спрос? Откуда уверенность, что не произойдет внутренних структурных изменений в нашей экономике и обществе. Это гадание на кофейной гуще. Замок на песке до первой волны, — возмутился Кричевский.

Эксперт напомнил, что экономика «существует для общества». Но в статье описаны не связанные с социумом вещи.

Там описываются вещи, которые совсем не связаны с обществом. Не понятно, почему должен активизироваться потребительский спрос, ведь он есть всегда. Это то же самое, что сказать, что к 2035 году большое значение для экономики будут иметь деньги. Неудобно за экономистов РАН, — заключил ученый.

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