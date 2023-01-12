Экономист объяснил всплеск интереса россиян к сбережениям в золоте Экономист Разуваев объяснил интерес к сбережениям в золоте невыгодностью долларовых вкладов

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Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с NEWS.ru объяснил, что популярность покупки драгоценных металлов в качестве инвестиции возросла на фоне «геополитических тенденций». По его словам, хранить деньги в долларах невыгодно из-за почти нулевого процента по вкладам.

Тут надо понимать, что золото, это очень хорошая долгосрочная инвестиция. Сюда же можно отнести и монеты, изготовленные из серебра, золота и платины. А на фоне геополитических тенденций и токсичности долларовых активов с процентами по вкладам около ноля, золото выглядит еще привлекательнее, чем обычно. В тоже время, ЦБ прогнозирует цены в три тысячи за унцию, при нынешних 1800. Что, несомненно, предвещает возможность получения достаточно крупной маржи, — заявил Разуваев.

К 30 декабря МосБиржа оценила волатильность российского рынка в 39 пунктов, годом ранее этот показатель составлял 30–32 пункта. При этом в 2022 году Россия установила антирекорд по данному критерию, также известному как «индекс страха», — в конце марта он достигал 169,96 пункта. Для сравнения, в начале пандемийного кризиса в марте 2020 года «индекс страха» на российском рынке достигал примерно 129 пунктов.