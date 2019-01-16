В 2018 году в РФ вырос средний размер банковского вклада

https://news.ru/storage/news/81b113cc94fe1717f97f2922c0117b78/4cd1d6cd-9e43-45d9-ac67-526984544133_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Средний размер банковского вклада в России в 2018 году увеличился. В среднем граждане держали в банке 682,5 тыс. рублей.

Как показал консенсус-опрос 30 крупнейших кредитных организаций, рост среднего размера вклада в 2018 году составил 8%. При этом в 2017 году рост составлял всего 1%, сообщает газета «Известия».

Таким образом, скорость увеличения среднего размера вклада существенно превысила показатель потребительской инфляции, составивший в 2018 году 4,3%. Согласно информации издания, в 2016 году средний размер депозита физических лиц составлял 626 тыс. рублей, в 2017 году — 632 тыс. рублей, а в 2018 подрос до 682,5 тыс. рублей.

Рост во многом обеспечило увеличение ЦБ ключевой ставки и ослабление курса рубля во второй половине прошлого года, полагают опрошенные газетой эксперты. Они не исключают сохранения тенденции на рост процентных ставок по вкладам и в первом полугодии 2019 года, они могут увеличиться на 0,5 процентного пункта. Однако данная тенденция сойдёт на нет ближе ко второй половине текущего года, полагают эксперты.

Как ранее писал News.ru, по данным Банка России, ставка кредитных организаций по рублёвым вкладам в третьей декаде декабря 2018 года снова возросла. По итогам третьей декады декабря она достигла максимального значения за 2018 год, составив 7,43%.