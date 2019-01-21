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Подготовлена программа развития малой авиации в РФ

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Владельцы лёгких самолётов и вёртолетов добиваются от кабмина господдержки в размере более 10 млрд рублей. Эти средства нужны на развитие малой авиации в России.

На развитие малой авиации до 2025 года потребуется 10,36 млрд рублей, а дополнительные бюджетные доходы от её использования должны составить за это время свыше 12 млрд рублей. Такие данные фигурируют в проекте профильной подпрограммы, которую предлагается включить в государственную программу «Развитие транспортной системы России», пишут «Известия».

Проект разработали Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан — владельцев воздушных судов (АОПА-Россия) и Strategy Partners Group при участии Министерства транспорта, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Росавиации.

Документ призван легализовать работу частных пилотов и владельцев воздушных судов, чья деятельность частично или полностью не урегулирована. Кроме того, подпрограмма прописывает создание условий для притока частных инвестиций, а также внедрения для органов исполнительной власти показателей эффективности работы по развитию малой авиации.

Как отмечают в АОПА, по уровню развития малой авиации в расчете на объём ВВП Россия отстаёт от европейских стран в 3,5 раза, а от США — в 4,5 раза.

Стране в настоящее время требуется база для обучения частных пилотов, отмечается в документе. В условиях острой нехватки учебных центров (АУЦ) и потенциально высокого спроса на квалифицированные кадры требуется «создание широкой сети АУЦ на территории всей России: ожидаемый темп роста отрасли составит 33% в год, к 2025 потребуется увеличить объем оказываемых услуг примерно в 10 раз».

Реализация программы, как считают её авторы, позволит к 2025 году увеличить совокупную выручку малой авиации с 19,4 до 44,5 млрд рублей, количество воздушных судов — с 3,3 до 8 тысяч, рабочих мест — с 10,3 до 21 тысяч. Кроме этого, документ предполагает снижение показателей аварийности в малой авиации — с 18,2 на 100 тысяч часов полетов до 8,1.

Как сообщал News.ru, в 2018 году научно-производственное предприятие «Цифровые радиотехнические системы» (ЦРТС) разработало цифровую систему, позволяющую беспилотникам и малой авиации беспрепятственно и безопасно летать с пассажирскими и военными воздушными судами. Новая разработка основана на функции мониторинга системы «Альманах», автоматические сенсоры наблюдения которой создают поле непрерывного слежения за воздушными участниками на высоте до 20 км.


#Авиация #развитие #ПРОГРАММА #проект
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