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МВФ ухудшил прогноз экономического роста России

Pavel Gurenchuk/wikipedia.org/CC BY 3.0

экономика [ версия для печати ]

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики России на текущий и следующий годы. Согласно оценке организации, рост в 2019 году составит 1,6%, а в 2020 году — 1,7% соответственно.

Таким образом, прогноз в январском обзоре перспектив мировой экономики ухудшился для России на 0,2 и на 0,1 процентного пункта в 2019 и 2020 году соответственно.

В МВФ полагают, что на российской экономике скажутся более низкие цены на нефть. Согласно обновлённому прогнозу МВФ, цена на нефть составит $58,95 за баррель в 2019 году и $58,74 за баррель в 2020 году против $69 и $66 за баррель, опубликованных в прошлом докладе организации.

По оценке экспертов, в целом мировые рынки рассчитывают, что нефтяные котировки останутся вблизи текущих отметок на протяжении ближайших четырёх-пяти лет.

МВФ также ухудшил и прогноз темпов роста мировой экономики в ближайшие два года. В октябре прогноз роста составлял 3,7% ежегодно, теперь же в организации прогнозируют рост мирового ВВП на 3,5% в 2019 году и на 3,6% в 2020-м.

Как ранее писал News.ru, Россия останется в десятке крупнейших экономик мира к 2030 году. К такому мнению пришли аналитики банка Standard Chartered.


#экономика #МВФ #прогноз #ВВП
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