В Минкультуры рассказали о ситуации вокруг фильма Учителя «Цой»

https://static.news.ru/photo/59b67dc2-ec63-11ea-91ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/alexandrechoe

Обращение сына музыканта Виктора Цоя Александра с просьбой запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя «Цой» не поступало в Минкультуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Не получали обращение, — цитирует РИА Новости сообщение.

В ведомстве также отметили, что фильму уже выдано прокатное удостоверение.

Александр Цой ранее заявил, что направил письма президенту России Владимиру Путину и в Минкультуры с просьбой запретить выход фильма Учителя. По его мнению, история в фильме полностью вымышленная, а создатели картины просто пытаются заработать на популярности его отца.

Отмечается, что игровой фильм Учителя рассказывает о том, что произошло после гибели Цоя. Главным героем ленты стал водитель «Икаруса», который участвовал в смертельной для музыканта аварии.

Это не первая картина Учителя, которая вызвала скандал, ранее похожую реакцию вызвал фильм «Матильда». Как писал NEWS.ru, ещё задолго до выхода в прокат кинокартина вызвала шквал критики. Православные активисты обратились к депутату Наталье Поклонской с просьбой предотвратить выход фильма, который оскорблял их чувства. Парламентарий написала в Генпрокуратуру свыше 40 жалоб, поскольку, по её мнению, картина Учителя оскверняет память причисленного к лику святых царя. Сам режиссёр скандальной работы Алексей Учитель попытки Поклонской повлиять на прокатную судьбу фильма назвал недопустимыми.