Садальский рассказал о свадьбе с 80-летней Максаковой

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Заслуженный артист России Станислав Садальский намерен жениться на 80-летней народной артистке РСФСР Людмиле Максаковой. Подробности о свадьбе знаменитости раскрывать не стали, так как «счастье любит тишину». О намерениях артистов стало известно изданию «Собеседник».

Садальский заявил, что легендарная актриса сама сделала ему предложение. Новостью заслуженный артист успел уже удивить и дочку Максаковой, оперную певицу Марию. Она призналась , что известие стало для неё неожиданностью.

У меня сложилось впечатление, что вы мало общаетесь. Вы не знаете ни где она, ни что она репетирует, ни как себя чувствует. Мой папа задал высокую планку. Он знал о жизни моей мамы во всех подробностях, — заметила Максакова-младшая.

Артист на это заявил, что её отцу показалось, а Мария в ответ обещала присмотреться к отношениям Садальского с её матерью. В разговоре с «Газетой.Ru» артист раскрывать детали отказался, процитировав в ответ слова Людмилы Васильевны.

Я ничего не буду говорить. Напишите так: «Людмила сказала, что "счастье любит тишину"», — коротко прокомментировал он.

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