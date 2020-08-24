Российские власти посчитали убытки кинотеатральной отрасли от пандемии

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения приведут к дефициту отечественных фильмов в перспективе двух-трёх лет.
Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС
Ксензов рассказал, что пандемия способствовала развитию новых возможностей, например, онлайн-кинотеатров. Однако замминистра подчеркнул, что в ведомстве считают традиционные кинотеатры основой всей «системы кино».
Чиновник уточнил, что Минкультуры обсуждает возможность открытия кинотеатров с властями тех регионов, где это до сих пор не произошло. Однако в министерстве не считают нужным менять рекомендации Роспотребнадзора, разработанные совместно с представителями киноотрасли.
Мы понимаем, что в регионах ситуация разная. Мы видим открытие большого количества учреждений, мероприятий культурно-массовых в разных регионах, но кинотеатры закрыты до сих пор. Тем не менее, мы полагаемся на решения глав субъектов РФ, основанные на позиции главных санитарных врачей субъектов РФ, — заключил Ксензов.
Ранее NEWS.ru приводил результаты соцопроса, согласно которым больше половины россиян оказались готовы пойти в кинотеатры, несмотря на угрозу распространения коронавируса.
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