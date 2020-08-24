Российские власти посчитали убытки кинотеатральной отрасли от пандемии

https://static.news.ru/photo/6eb7eee6-e613-11ea-8d34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения приведут к дефициту отечественных фильмов в перспективе двух-трёх лет.

Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС заявил замминистра культуры РФ Максим Ксензов. По словам чиновника, кинотеатральная отрасль в стране за время пандемии понесла убытки в размере порядка 15 млрд рублей. Представитель Минкультуры отметил, что на Западе ситуация в аналогичной сфере ещё хуже, так как страховые компании не разрешают возобновить производство фильмов и постановку спектаклей.

Ксензов рассказал, что пандемия способствовала развитию новых возможностей, например, онлайн-кинотеатров. Однако замминистра подчеркнул, что в ведомстве считают традиционные кинотеатры основой всей «системы кино».

Чиновник уточнил, что Минкультуры обсуждает возможность открытия кинотеатров с властями тех регионов, где это до сих пор не произошло. Однако в министерстве не считают нужным менять рекомендации Роспотребнадзора, разработанные совместно с представителями киноотрасли.

Мы понимаем, что в регионах ситуация разная. Мы видим открытие большого количества учреждений, мероприятий культурно-массовых в разных регионах, но кинотеатры закрыты до сих пор. Тем не менее, мы полагаемся на решения глав субъектов РФ, основанные на позиции главных санитарных врачей субъектов РФ, — заключил Ксензов.

Ранее NEWS.ru приводил результаты соцопроса, согласно которым больше половины россиян оказались готовы пойти в кинотеатры, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

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