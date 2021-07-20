«Проходит Чурсина — оглядывается весь Арбат»: актрисе исполнилось 80 лет

20 июля юбилей отмечает советская и российская актриса, народная артистка СССР Людмила Чурсина. Звезде фильмов «Угрюм-река», «Журавушка» и «Любовь Яровая» исполняется 80 лет. В беседе с NEWS.ru Людмила Алексеевна отметила: «Для меня это уже юбилей под одеялом». Однако в столь солидном возрасте актриса продолжает много сниматься.

Несмотря на свою природную красоту, актриса признавалась, что выросла стеснительной и закомплексованной. Будучи студенткой, она смотрела на московских девушек и даже не могла подумать о себе что-то лестное. При этом Людмила замечала на себе разные взгляды и даже как-то раз слышала такую реплику: «Проходит Чурсина — оглядывается весь Арбат». Сегодня артистка живёт одна, сделав выбор в пользу «осознанного одиночества». Она трижды была замужем, но детей не родила. Что не сложилось в личной жизни Чурсиной, NEWS.ru рассказывает в материале, приуроченном к юбилею актрисы.

13 раз уходила от первого мужа

Первым мужем Людмилы Чурсиной был кинорежиссёр Владимир Фетин. Это был практически служебный роман. Будущие супруги познакомились, работая над фильмом «Донская повесть» — экранизацией рассказов Михаила Шолохова. 23-летняя Людмила Чурсина исполнила в киноленте свою первую главную роль, а Фетин выступал в качестве режиссёра. Несмотря на то что мужчина был старше юной актрисы на 16 лет, между ними пробежала искра.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина kinopoisk.ru

Чурсина и Фетин поженились, и впоследствии молодая актриса сыграла главные роли ещё в трёх картинах мужа. Людмила ради супруга даже ушла из театра Вахтангова, где проработала около трёх лет, и переехала в Ленинград. На тот момент он уже десять лет снимал на «Ленфильме», хотя квартиры в Ленинграде не имел.

Это был первый случай в театре, когда актриса с перспективой уезжает из Москвы. Но страсть к столичной жизни во мне не прорезалась. Возможно, девушкой я тогда была не очень умной. Но ведь и любовь позовёт куда хочешь, — делилась Чурсина с Борисом Корчевниковым.

Всё начиналось романтично, да и Ленинград порадовал восходящую кинозвезду. Недаром говорят: «В Москву едут по работе, а в Петербург — по любви». Но брак не задался из-за пристрастия Фетина к алкоголю. Чурсина рассказывала: только она уезжала на съёмки, муж прикладывался к бутылке. Фетин в такие периоды выпадал из жизни. Чурсина 13 раз пыталась бросить его, но всё равно возвращалась и пыталась спасти возлюбленного разными, порой не слишком удачными, способами.

Я пыталась вместе с ним выпивать, думала, это его напугает. Но не помогло. 13 раз я, к сожалению, уходила, пока в какой-то момент не поставила точку: всякому терпению наступает конец, — рассказывала актриса.

В какой-то момент Людмила настолько устала, что от отчаяния даже попыталась покончить с собой. Сейчас Чурсина верит: Господь тогда её удержал. После 17 лет брака они всё-таки расстались. При этом Чурсина продолжала заботиться о бывшем избраннике: приносила ему лекарства, меняла сношенные тапочки. А однажды, когда она была на съёмках в Риге, артистка вдруг почувствовала: ей срочно нужно вернуться в Ленинград. Оказалось, Владимир Фетин скончался... с именем Людмилы Алексеевны на губах.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина Социальные сети

Сама предложила второму мужу жениться на ней

Вторым мужем Чурсиной стал учёный-океанолог Владимир Залитис. Вокруг их брака не было скандалов — как вспоминает Людмила, в отличие от первого мужа он никогда не пил и всегда встречал её в аэропорту. Залитис, можно сказать, был прямой противоположностью Фетина: трезвый и самостоятельный муж. Один недостаток — он был далёк от мира кино и театральной жизни. Актриса признаётся: общих интересов было мало.

Конечно, творческого общения у нас не было. От этого человека не следовало ждать понимания. У нас были нормальные годы семейной жизни. Когда узнавание друг друга прекратилось... оказалось, что больше ничего и не существует, — вспоминала Чурсина.

Актриса призналась, что причина развода также была в её частых разъездах. Как раз когда «узнавание друг друга прекратилось», она стала часто уезжать на съёмки, а супруг — в экспедиции.

Сейчас Людмила Алексеевна винит себя в скором разводе, но всё равно ни о чём не жалеет. Вместе они прожили всего два года, хотя изначально именно Чурсина была инициатором регистрации брака.

Я была слишком безответственна в этой ситуации — сама сделала предложение ему. В буквальном смысле, — говорила народная артистка.

Сын Андропова извёл ревностью

После двух неудачных браков в Ленинграде Людмилу ничего не держало. Актриса собрала вещи и переехала в Москву, откуда получила приглашение в театр. Третьим избранником Чурсиной стал сын генсека Юрия Андропова — дипломат Игорь Андропов. С ним актриса познакомилась в гостях у друзей. Игорь был самым застенчивым: все танцевали, а он в очках стоял в стороне и отмалчивался. Чурсина не узнала в мужчине важного человека. Однако когда поклонник забронировал билет на фамилию Андропов, поняла: перед ней не кто иной, как сын генсека.

Чурсина и Андропов в момент знакомства были уже знаменитыми, состоявшимися людьми. Идти на компромисс в таких отношениях гораздо сложнее, привычки и образ жизни в их возрасте и положении было сложно менять.

Народная артистка СССР Людмила Чурсина kinopoisk.ru

Чурсина признавалась: Андропов изводил её ревностью. И снова она столкнулась со своим «страшным кошмаром» — пристрастием любимого человека к алкоголю. От третьего супруга она, так же как и от первого, уходила 13 раз.

Сложно жили. В какой-то момент Игорь стал достаточно нездоровым — лекарства вперемешку с алкоголем. Его неуравновешенность и ревность впоследствии довели меня, — рассказывала народная артистка.

С появлением в жизни актрисы такого видного мужа вокруг имени Чурсиной стали возникать разные нелестные слухи. Так совпало, что в возрасте 42 лет кинозвезда, которую на тот момент уже даже звали в Голливуд, получила звание народной артистки СССР. Недоброжелатели начали говорить, что звание пришло благодаря связям супруга с политбюро.

Брак продержался четыре года. Людмила Чурсина снова осталась одна и приняла решение больше не выходить замуж. Она считает: лучше жить одной, чем притворяться, что всё хорошо, рядом с чужим по духу человеком.

У актрисы нет детей, однако она ни о чём в жизни не жалеет и подчёркивает, что её жизнь, пусть и полная трудностей, — подарок судьбы. Сейчас Чурсина много времени проводит с семьёй: племянником Алексеем, его женой Екатериной и двумя внучатыми племянницами — Сашей и Настей.