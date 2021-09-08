Профессор МГИМО Вяземский: с высшим образованием в России пора заканчивать

Профессор МГИМО, ведущий программы «Умники и умницы» на Первом канале Юрий Вяземский дал неожиданную оценку нашумевшему эпизоду с участием блогера Анастасии Ивлеевой в YouTube-шоу Ксении Собчак. Ведущая «Орла и решки» не смогла ответить на элементарные вопросы из школьной программы, чем повергла аудиторию в шок. Однако по мнению Вяземского, все напрасно набросились на Ивлееву: он считает, что блогерам вовсе не обязательно знать автора романа «Отцы и дети», да и вообще «с диким числом россиян, желающих получить высшее образование», пора заканчивать. Об этом профессор МГИМО заявил в интервью NEWS.ru.

«Таких дураков, как в России, мало где можно найти»

— В интервью Собчак ваша коллега, телеведущая Настя Ивлеева, назвала автором романа «Отцы и дети» Льва Толстого, с удивлением узнала, что настоящая фамилия Сталина — Джугашвили, а имя Георгия Товстоногова вообще услышала впервые. И многие задались вопросом: зачем учиться, если можно зарабатывать деньги — а доход Ивлеевой в прошлом году составил $2,7 млн, — не обладая элементарными знаниями?

Анастасия Ивлеева, Ксения Собчак xenia_sobchak/instagram.com

— Понимаете, человек становится культурным и образованным не для того, чтобы зарабатывать деньги...

Но она же блогерша? В принципе, для того чтобы работать блогером, особенно культурным и образованным быть не надо. Может быть, наоборот?

— Для ваших студентов Ивлеева вряд ли является примером?

— Запросто. У меня богатая палитра студентов, МГИМО — один из ведущих вузов страны. А Россия — страна крайне разнообразная, за что мне и нравится. И по национальностям, и по уровню интеллекта, и по уровню тупизны.

Таких дураков, как в России, я думаю, мало где можно найти. И недаром Иван-дурак, который потом становится царевичем, — герой русских сказок.

Так что студенты у меня абсолютно разные. Но есть люди, которые дальше блогов не идут, а есть те, которые заглядывают в книжки.

Можно подумать, что Ксюша Собчак такая суперобразованная. Как говорят в Одессе, «не делайте мне смешно».

— Разве нет? Собчак окончила как раз МГИМО.

— Ксюша Собчак — провокатор. Но она умная девочка. И, конечно, очень способная.

«Надо прекращать получать высшее образование»

— Что бы вы сделали, если бы обнаружили, что ваш студент или абитуриент не знает автора романа «Отцы и дети»?

— Ничего. У нас бывает такое сплошь и рядом. Недавно на одном из экзаменов по русской литературе девочка, которая поступила, видимо, по результатам ЕГЭ, сказала, что в романе «Война и мир» русские воевали с немцами.

А тут на бедную блогершу напали. Она же ответила, что «Отцы и дети» написал Толстой? Значит, она знает, что есть такой роман и есть такой писатель. Уже неплохо.

Если серьёзно, то блогеры — это не сливки образованности. Они заняты социальными сетями, это прежде всего социальная коммуникация. Для некоторых это деньги, и большие деньги.

Высшего образования нет у Билла Гейтса. Он уже в школе понял, чем будет заниматься, и вошёл в список Forbes. Высшего образования не было ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Толстого, ни у Гоголя. Перечислять дальше?

— Это другой калибр.

— Может, у Ивлеевой тоже особый талант — блогера?

— По-вашему, необразованность и размер доходов популярной у молодёжи Ивлеевой не ставит под сомнение необходимость получения «вышки»?

— Для многих людей ставит, безусловно. Но этот вопрос был поставлен ещё, извините, в XVIII веке нашим драматургом Фонвизиным, главный герой которого говорит: «Зачем географию учить, когда извозчик есть?»

Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем такое дикое количество людей хочет получить высшее образование. Я считаю, что с этим надо заканчивать и прекращать получать высшее образование. То есть этот блогер чем-то мне близка.

Нет ничего плохого в том, чтобы не знать, в каком веке жил Пётр I, и пойти, например, в сварщики. Хотя и сварщиком сейчас сложно стать: у меня один знакомый недавно пытался поступить, а оказалось, что там конкурс — восемь человек на место. Потому что сварщики нужны, а знатоки русской литературы, по-моему, на фиг не нужны. Ну, разве что мне на кафедру МГИМО.

«Не надо ругать Ивлееву, она не корень зла»

— Считаете, нам надо двигаться в сторону среднего специального образования?

— Да. Оно у нас развивается очень плохо, в некоторых областях — катастрофически. У нас, например, крайне мало квалифицированных медицинских сестёр, которыми отличаются такие продвинутые в плане здравоохранения страны, как Германия. В России блестящие хирурги, но сплошь и рядом прооперированные люди умирают просто потому, что их некому выхаживать. У нас нет сестёр. А медсестре совершенно не обязательно давать высшее образование.

Когда человек не знает, кто написал «Отцы и дети», это не так страшно. Страшно, когда человек не может различить ампулы, из которых делать уколы. Вот это чудовищно, от этого зависит жизнь.

Я понимаю, все ругают Ивлееву. Но не надо на неё нападать, не она корень зла.

— А в чём тогда корень?

— Если говорить глобально, Россия переживает переходный период. У нас была стабильная монархическая жизнь, потом в конце XIX века начал развиваться капитализм, в XX веке его свернули, и мы вернулись к государственному феодализму, было закрепощение рабочих и крестьян.

Юрий Вяземский Сергей Булкин/NEWS.ru

А с перестройкой начался возврат к капитализму, и сейчас он приобрёл дикие формы. У нас сильно поменялись ценности.

Люди, и особенно молодёжь, хотят быть успешными. А эта успешность для 80% пока главным образом обозначается деньгами.

Это всё было в других странах, которые сильно вышли вперёд. И мы пройдём через этот период, и у нас возникнут другие ценности...

— Сколько времени нужно на это? Лет пять — десять?

— О, Россия страна большая. Вы что-то даёте маленький срок. Вот Пушкин в этом плане молодец. Он говорил, что «по расчисленью философических таблиц, лет чрез пятьсот дороги, верно, у нас изменятся безмерно» (цитата из романа «Евгений Онегин». — NEWS.ru). Вот он мудрый человек был, хороший срок поставил. Лет через 500. Я шучу, конечно. Надеюсь, всё случится быстрее.