«Пора прекращать бардак»: Драпеко поддержала запрет на сериал с Михалковой Депутат Драпеко поддержала запрет сериала «Алиса не может ждать»

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Контролировать показ на онлайн-платформах невозможно, поэтому некоторые фильмы запрещают в России, рассказала NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре актриса Елена Драпеко. Так она прокомментировала новость о том, что сериал «Алиса не может ждать» с Анной Михалковой в главной роли удалили из онлайн-кинотеатров. По ее словам, сейчас в российском кинематографе происходит «бардак», который «пора прекращать».

Правильно, что запретили. У нас сейчас такой бардак в сфере кинематографии, и его пора прекращать. Дело не в цензуре, так как сериал вышел несколько лет назад. Эксперты посмотрели, изучили картину и дали свою оценку. В данном случае Роскомнадзор имеет такое право, — рассказала Драпеко.

Ранее глава Республики Татарстан Рустам Минниханов потребовал запретить к показу сериал «Слово пацана». По мнению чиновника, в сериале романтизируется период в российской истории, связанный с появлением уличных подростковых группировок. Глава региона считает, что власти не имеют права допустить повторения событий прошлого. После этого в Роскомнадзоре сообщили, что нарушений российского законодательства в картине нет.

До этого Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта». Как отмечается, картина режиссера Степана Бурнашева, ставшая самым кассовым якутским фильмом в российском прокате, исключена из реестра приказом от 25 сентября.