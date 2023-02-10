Певцову припомнили «бандитское» прошлое после слов о «Чебурашке» Депутат ГД Останина напомнила раскритиковавшему «Чебурашку» Певцову его роль в «Бандитском Петербурге»

Фото: Кинокомпания «ДомФильм»

Кадр из сериала «Бандитский Петербург»

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила NEWS.ru, что если исходить из логики депутата ГД и актера Дмитрия Певцова, который раскритиковал новый фильм «Чебурашка» из-за содержащейся, по его словам, в нем пропаганды нетрадиционных ценностей, то претензии могут возникнуть и к самому Певцову. Останина припомнила актеру его роль в сериале «Бандитский Петербург». Герой ленты, по мнению парламентария, «получился симпатичный — выходит, Певцов пропагандировал криминал».

Каждый смотрит фильмы своими глазами — я не хочу смотреть глазами, которые остро выискивали бы недостатки. Мне хочется видеть доброе, верить в добро. Если вспомнить «Бандитский Петербург», тогда выходит, что Певцов вообще пропагандировал криминал, потому что герой у него получился симпатичный; Ольга Дроздова (актриса, жена Дмитрия Певцова, также игравшая в «Бандитском Петербурге». — NEWS.ru) не менее симпатичная. И всем хотелось быть похожими на них, можно ведь и в этом тоже обвинить, — отметила Останина.

Ранее она объяснила, почему главный герой фильма «Чебурашка» называл садовника Геннадия мамой, а не папой. Она добавила, что если «придираться» к фильму, то президент Белоруссии Александр Лукашенко также мог бы обидеться на фразу о «белорусской овчарке с большими ушами».

Напомним, что Певцов назвал фильм «Чебурашка», собравший в прокате более 6 млрд рублей, «чудовищной диверсией». Его возмутило, что «там нет ни одного положительного персонажа, сыгранного человеком, дети не видят в картине ни одного нормального мужчины с нормальной семьей; ни одной нормальной женщины, которая бы работала и была настоящей мамой».

По словам Певцова, самый положительный персонаж — «андроид Чебурашка», но и к нему есть много вопросов, потому что «он называет Гену мамой, а для детей это такой сигнальчик, что мужчина может быть мамой». Парламентарий выразил сожаление, что «плохой фильм имеет такой успех».