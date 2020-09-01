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Охлобыстин попросил прощения у жителей Новороссийска

19:40, 01 сентября 2020
Иван Охлобыстин Иван Охлобыстин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Иван Охлобыстин принёс извинения жителям Новороссийска, который он назвал «самым страшным южным городом».

Ляпнул сдуру про Новороссийск,цитирует его РИА Новости.

Охлобыстин тут же добавил, что обидел людей, которые являются главной красотой «этого пыльного, портового города». И попросил у них прощения.

Ранее он рассказал о своих детских впечатлениях от Новороссийска и отдыха в пионерском лагере на черноморском побережье. Он назвал это место адом.

Как писал NEWS.ru, Охлобыстин заявил, что ему не нравится Новороссийск. По его словам, в том странном месте, где есть цементный завод, «никакой гламур не может прилепиться».

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