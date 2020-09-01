Охлобыстин попросил прощения у жителей Новороссийска

Актёр Иван Охлобыстин принёс извинения жителям Новороссийска, который он назвал «самым страшным южным городом».
Ляпнул сдуру про Новороссийск, —
цитируетего РИА Новости.
Охлобыстин тут же добавил, что обидел людей, которые являются главной красотой «этого пыльного, портового города». И попросил у них прощения.
Ранее он рассказал о своих детских впечатлениях от Новороссийска и отдыха в пионерском лагере на черноморском побережье. Он назвал это место адом.
Как писал NEWS.ru, Охлобыстин заявил, что ему не нравится Новороссийск. По его словам, в том странном месте, где есть цементный завод, «никакой гламур не может прилепиться».
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