Охлобыстин попросил прощения у жителей Новороссийска

https://static.news.ru/photo/67fdfbd0-ec72-11ea-8d16-fa163e074e61_660.jpg Иван Охлобыстин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Иван Охлобыстин принёс извинения жителям Новороссийска, который он назвал «самым страшным южным городом».

Ляпнул сдуру про Новороссийск, — цитирует его РИА Новости.

Охлобыстин тут же добавил, что обидел людей, которые являются главной красотой «этого пыльного, портового города». И попросил у них прощения.

Ранее он рассказал о своих детских впечатлениях от Новороссийска и отдыха в пионерском лагере на черноморском побережье. Он назвал это место адом.

Как писал NEWS.ru, Охлобыстин заявил, что ему не нравится Новороссийск. По его словам, в том странном месте, где есть цементный завод, «никакой гламур не может прилепиться».