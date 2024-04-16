Нападки Кологривого, «Слово пацана», личная жизнь: как живет Янковский

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Янковский

Актер Никита Кологривый усомнился в таланте Ивана Янковского, с которым вместе снимался в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». За что исполнитель роли Кащея раскритиковал коллегу, что известно о личной жизни Янковского?

Что сказал Кологривый

Кологривый рассказал ведущей канала FametimeTv Лауре Джугелии, что его коллега Иван Янковский не проходил никакой кастинг, чтобы получить роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана». Кологривый также усомнился в актерском таланте Янковского.

«А он (Янковский. — NEWS.ru) не проходил никакой кастинг. Поэтому мы все это понимаем прекрасно. Ты хочешь сказать, мало Вов Адидасов по стране сидит ребят-актеров, что ли?» — сказал Кологривый.

В январе в интервью блогеру Эльдару Джарахову Кологривый также выступил с критикой коллег — молодых актеров и представителей актерских династий. По его словам, в сериале «Слово пацана», где Янковскому досталась главная роль Вовы Адидаса, настоящим был только сам Никита.

«Я вырос в этих местах, в отличие от Вани Янковского и еще кого-то. Вы это прекрасно видите в сериале — кто действительно знает, что такое эта жизнь, а кто играет, что знает эту жизнь», — заявил Кологривый.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Никита Кологривый

При этом кинокритик Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru заявил, что Кологривый решил создать себе имидж правдоруба, выступая с критикой Янковского. По его словам, после недавнего скандала в Новосибирске Кологривому стоило бы помолчать. Шпагин не согласился с высказываниями в адрес Янковского, назвав его очень хорошим актером, чья карьера только началась.

«Если жизнь чему-то учит Кологривого, то немногому. Лучше бы он пока молчал. Он решает играть в имидж некоего правдоруба. Подумал, что хулиганом пока не буду, а то действительно мне грозит судьба Алексея Панина, но я буду правдорубом. Буду поддерживать этот имидж. Насчет Ивана Янковского он совершенно не прав. Мы не знаем, удастся ли ему переплюнуть деда или нет. Иван Янковский — очень хороший актер. Он еще в начале своей карьеры», — сказал Шпагин.

По мнению кинокритика, судя по интервью актера, Кологривый является малообразованным, малознающим, неглубоким, поверхностным и совершенно претенциозным человеком. Несмотря на его высказывания, Шпагин считает, что актера все равно будут приглашать на роли.

«Конечно, он не дурак, но продолжает играть в имидж, который не соответствует его духовному состоянию. Уже все настороже, но пока в легком напряжении. Несколько возможных приглашений, может быть, пойдут на нет, но они будут продолжаться. Все равно это звезда, имя. Он хочет еще приобрести звездную скандальность, но это очень опасно», — заявил Шпагин.

Что Янковский говорил про «Слово пацана»

Иван Янковский исполнил роль Вовы Адидаса в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана».

»«Слово пацана» — это история о становлении нового времени и превращении мальчиков в мужчин. Мой герой — обычный пацан, который возвращается из Афганистана и понимает, что улица и страна в целом перестали жить по тем правилам, которые были раньше. Он начинает искать свое место под солнцем в мире, меняющемся на глазах», — делился актер.

Янковский отметил, что съемки в картине стали для него счастливым периодом и в то же время — определенным вызовом.

«Съемки в проекте стали для меня счастливым периодом жизни и в то же время — определенным вызовом, потому что из-за графика мне нужно было успеть за три недели погрузиться в историю и в персонажа. Я всегда хотел поработать с режиссером Жорой Крыжовниковым, и было очень лестно, что он увидел именно меня в роли Вовы», — комментировал он.

Что известно о личной жизни актера

Об Иване часто пишут, что он так же популярен у женщин, как и его дед Олег Янковский. В юности актер встречался с Камиллой Байсаровой — дочерью бизнесмена Руслана Байсарова, бывшего мужа Кристины Орбакайте.

Позже у него был роман с Алисой Будуновой — дочкой бизнесмена Расула Будунова. Актер долгое время встречался и жил с Верой Кинчевой — дочерью лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева. Затем у него были отношения с Сашей Новиковой, дочерью ресторатора Аркадия Новикова, которая потом вышла замуж за рэпера Feduk.

В 2021 году на съемках фильма «Чемпион» Янковский встретил Диану Пожарскую, которая сыграла главную женскую роль. Они влюбились друг в друга не только на экране, но и в реальной жизни. Пожарская ушла от мужа — режиссера Артема Аксененко — к Ивану. В 2022 году стало известно, что у Янковского и его избранницы родился сын, которого назвали в честь легендарного деда актера Олегом.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Диана Пожарская и Иван Янковский

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