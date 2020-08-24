Комик из США проведёт стендап-шоу для людей, изолировавшихся в машинах

https://static.news.ru/photo/9e8ec66e-e6a7-11ea-9902-fa163e074e61_660.jpg Ганнибал Бёресс Фото: Ricky Fitchett/Global Look Press

Американский комик Ганнибал Бёресс объявил стендап-тур, в рамках которого будет давать выступления перед людьми, изолировавшимися в автомобилях. Он назвал серию гастролей Let’s See How This Goes («Посмотрим, как пойдёт»).

Бюресс проведёт концерты при поддержке компании Hotbox & Outback Presents, которая занималась организацией первого в стране тура для зрителей, соблюдающих изоляцию в машинах. В июне и июле первопроходцем выступил музыкант и блогер Марк Ребийе, напоминает Consequence Of Sound.

Юморист даст шесть концертов, первый из которых состоится 22 сентября в городе Кливленд штата Огайо. Завершит гастроли Бюресс в своём родном городе Чикаго штата Иллинойс 27 сентября.

После введения запретов на массовые мероприятия, введённых из-за пандемии коронавируса, артисты, концертные компании, кинопрокатчики и выставочные центры стали придумывать новые способы проведения мероприятия, не нарушая новых правил. В США провели первый музыкальный фестиваль для людей на авто, в Канаде открыли выставку, которую можно посмотреть только за рулём, а также начала расти популярность автокинотеатров, писал NEWS.ru.