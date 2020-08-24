Комик из США проведёт стендап-шоу для людей, изолировавшихся в машинах

Американский комик Ганнибал Бёресс объявил стендап-тур, в рамках которого будет давать выступления перед людьми, изолировавшимися в автомобилях. Он назвал серию гастролей Let’s See How This Goes («Посмотрим, как пойдёт»).
Бюресс
Юморист даст шесть концертов, первый из которых состоится 22 сентября в городе Кливленд штата Огайо. Завершит гастроли Бюресс в своём родном городе Чикаго штата Иллинойс 27 сентября.
После введения запретов на массовые мероприятия, введённых из-за пандемии коронавируса, артисты, концертные компании, кинопрокатчики и выставочные центры стали придумывать новые способы проведения мероприятия, не нарушая новых правил. В США провели первый музыкальный фестиваль для людей на авто, в Канаде открыли выставку, которую можно посмотреть только за рулём, а также начала расти популярность автокинотеатров, писал NEWS.ru.
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