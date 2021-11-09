Гранатомёт депутата Наливкина из скандального видео оказался муляжом

Гранатомёт «председателя исполнительного комитета Уссурийска» Виталия Наливкина за который на авторов ролика возбудили уголовное дело о хулиганстве оказался муляжом. Об этом «Газете.Ru» рассказал режиссёр сатирического интернет-сериала Андрей Клочков.

Нет, конечно, у нас нет настоящего оружия в роликах, это всё макеты, находящиеся в свободной продаже. У нас тоже это изымали после роликов, оно там у них в отделе, всё с документами, задокументировано. Можете в интернете найти, оно всё продаётся. Киношное, как киношные спецэффекты, — признался Клочков.

Он рассказал как накануне, 4 ноября, к авторам ролика ворвался ОМОН из-за видео, где депутат Наливкин «обезвреживает подозрительный предмет на остановке» с помощью гранатомёта. Режиссёр заверил, что при съёмках никто не пострадал, так как ролик снимали в безлюдном месте. Команда привела территорию в «надлежащий вид» после съёмок, заверил Клочков.

Ранее Андрей Клочков в беседе с NEWS.ru не исключил, что уголовное дело в отношении команды проекта связано с недовольством силовиков из «центральных аппаратов».