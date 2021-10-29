Бывшая супруга актёра Смирнитского найдена мёртвой в Москве

Ушла из жизни актриса Людмила Пашкова, бывшая жена актёра Валентина Смирнитского, известного своей ролью Портоса в советском фильме о мушкетёрах. Ей было 79 лет. Пашкову в её московской квартире обнаружил сын, вернувшись с дачи. Она находилась на полу без сознания, передаёт «Московский Комсомолец».

Приехавшие медики констатировали смерть. Незадолго до гибели артистка перенесла операцию, после которой её самочувствие ухудшилось.

Людмила Пашкова родилась в семье актрисы Ларисы Пашковой и директора Московского театра имени Ленинского комсомола Анатолия Колеватова. Она окончила театральное училище, играла в Малом театре, снималась в кино. Имеет награду «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Актриса была второй супругой народного артиста России Валентина Смирнитского. После развода с ней он был женат ещё два раза.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге после тяжёлой и продолжительной болезни скончался режиссёр Александр Рогожкин. Ему было 72 года. Рогожкин снял такие картины, как «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Кукушка» и «Блокпост» (1998), участвовал в съёмках первого сезона сериала «Улицы разбитых фонарей».