Бывшая супруга актёра Смирнитского найдена мёртвой в Москве

Ушла из жизни актриса Людмила Пашкова, бывшая жена актёра Валентина Смирнитского, известного своей ролью Портоса в советском фильме о мушкетёрах. Ей было 79 лет. Пашкову в её московской квартире обнаружил сын, вернувшись с дачи. Она находилась на полу без сознания, передаёт «Московский Комсомолец».
Приехавшие медики констатировали смерть. Незадолго до гибели артистка перенесла операцию, после которой её самочувствие ухудшилось.
Людмила Пашкова
Актриса была второй супругой народного артиста России Валентина Смирнитского. После развода с ней он был женат ещё два раза.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге после тяжёлой и продолжительной болезни скончался режиссёр Александр Рогожкин. Ему было 72 года. Рогожкин снял такие картины, как «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Кукушка» и «Блокпост» (1998), участвовал в съёмках первого сезона сериала «Улицы разбитых фонарей».