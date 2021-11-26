«Бизнес-союз»: стало известно мнение Градского о браке Пугачёвой и Галкина

Стало известно мнение композитора, наставника музыкального шоу «Голос» Александра Градского о браке певицы Аллы Пугачёвой и юмориста Максима Галкина. Градский заявил, что артисты заключили «хороший бизнес-союз». Об этом он рассказал в личной беседе с журналистом, ведущим телеканала «Москва 24» Евгением Додолевым, запись которой есть в распоряжении NEWS.ru.

Рассказывая о том, как изменилась работа артистов после распада СССР, Александр Градский привёл в пример Аллу Пугачёву. По словам народного артиста России, основным источником доходов Примадонны тогда были не концерты, а выступления на корпоративах.

Такие выступления могли быть один или два раза в год, тогда люди могли платить по 80-100 тысяч долларов. Пока был Женя Болдин (третий муж Пугачёвой, её концертный директор и продюсер. — NEWS.ru), он делал какие-то концерты, и она зарабатывала. Потом Женя, насколько мне известно, стал ходить на сторону, её это обидело, и она начала искать себе средства к существованию. Нашла Володю Кузьмина, потом Челобанова, затем Филю Киркорова, причём это было при мне. В итоге вышла замуж за Максима Галкина, который умный, которому она помогла. Хороший бизнес-союз. Она наконец живёт как нормальная женщина, за счёт своего мужа, — заявил Александр Градский.

Ранее стало известно, что за несколько месяцев до смерти Градский признался в желании похудеть на 40 кг для съёмок в десятом, юбилейном сезоне музыкального телешоу «Голос» и радовался успехам младшего сына Ивана.

Церемония прощания с народным артистом России, певцом и композитором Александром Градским запланирована на 1 декабря. Она состоится в театре «Градский холл». Градский может быть похоронен на Кузьминском кладбище. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что там покоятся родители певца и он хотел быть похороненным рядом с ними.

Градский скончался в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был госпитализирован с подозрением на инсульт и находился в реанимации в тяжёлом состоянии. Также известно, что в начале ноября артиста беспокоило пониженное артериальное давление.

По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.