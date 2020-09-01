Сотрудники ФСБ изъяли в Дагестане у браконьеров рыбу на 12 млн рублей

На территории Дагестана у побережья Каспийского моря сотрудники Федеральной службы безопасности задержали две группы лиц, осуществлявших браконьерский промысел. Спецслужба изъяла у преступников 90 видов осетра.
Общий вес незаконно добытой рыбы составил 300 кг. Как отмечают правоохранительные службы, ущерб от действий браконьеров оценивается примерно в 12,5 млн рублей.
В настоящее время преступников задержали. По факту произошедшего силовики проводят проверку.
Осетровые породы рыб запрещены к добыче в России. Дагестанские правоохранители проводят регулярные рейды для пресечения деятельности браконьеров,
Как ранее писал NEWS.ru, в пяти регионах РФ в результате спецоперации, проведённой ФСБ, задержаны финансисты террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
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