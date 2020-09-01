Сотрудники ФСБ изъяли в Дагестане у браконьеров рыбу на 12 млн рублей

https://static.news.ru/photo/a9034cd4-ec31-11ea-b62b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

На территории Дагестана у побережья Каспийского моря сотрудники Федеральной службы безопасности задержали две группы лиц, осуществлявших браконьерский промысел. Спецслужба изъяла у преступников 90 видов осетра.

Общий вес незаконно добытой рыбы составил 300 кг. Как отмечают правоохранительные службы, ущерб от действий браконьеров оценивается примерно в 12,5 млн рублей.

В настоящее время преступников задержали. По факту произошедшего силовики проводят проверку.

Осетровые породы рыб запрещены к добыче в России. Дагестанские правоохранители проводят регулярные рейды для пресечения деятельности браконьеров, передаёт портал «ПолитЭксперт».

Как ранее писал NEWS.ru, в пяти регионах РФ в результате спецоперации, проведённой ФСБ, задержаны финансисты террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).