Следком проверяет Фургала на причастность к другим преступлениям

https://static.news.ru/photo/61862022-c1af-11ea-bafa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СК РФ проводит дополнительные следственные действия в отношении задержанного по подозрению в организации убийств губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

В частности, следователи выясняют, причастен ли Фургал к ряду особо тяжких преступлений, совершённых на территории Хабаровского края и в других регионах, передаёт ТАСС.

При оперативном сопровождении сотрудников подразделений МВД России Сергей Фургал проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области, — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Петренко добавила, что в ближайшее время губернатору будут предъявлены обвинения, следователь по его делу готовит обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении Фургала меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Как писал NEWS.ru ранее, задержанный по обвинениям в организации убийства и покушении на убийство губернатор Хабаровского края Сергей Фургал работал в указанной должности на протяжении двух лет и за это время не смог реализовать экономический потенциал региона. При этом он активно действовал в направлении оптимизации управления субъектом РФ. Об этом журналистам рассказали опрошенные эксперты.