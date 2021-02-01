Одного из обвиняемых по делу Голунова перевели в карцер в СИЗО

https://static.news.ru/photo/994bee70-64a1-11eb-b925-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-полицейского Акбара Сергалиева, обвиняемого по делу журналиста Ивана Голунова, поместили в карцер. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

О помещении фигуранта в карцер стало известно под конец судебного заседания. Эту информацию подтвердил его адвокат Денис Ковалёв. По его словам, решение было принято 27 января. За что и на какой период, защитник пояснить не смог, однако заявил, что это решение будет обжаловаться.



Мосгорсуд, напомним, 1 февраля продолжает рассматривать дело в отношении бывших полицейских.

Игорю Ляховцу, Денису Коновалову, Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву вменяют три статьи: превышение должностных полномочий, хранение наркотиков, а также фальсификация уголовного дела (п. «а», п. «б», п. «в» ч. 3 ст. 286 УК, ч. 3 ст. 303 УК, ч. 2 ст. 228 УК). Дело против Ивана Голунова объединено с делами против бывших силовиков, которые были возбуждены 18 декабря 2019 и 27 января 2020 года. Изначально все пятеро имели статус свидетелей. Коновалов — единственный из подсудимых, кто признал вину: в феврале 2020 года он был отпущен под домашний арест. Все остальные вину отрицают и содержатся в СИЗО.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве по подозрению в распространении наркотиков. Его дело стало одним из самых резонансных в том году. По словам самого молодого человека, при задержании было допущено множество нарушений. Начиная с 7 июня, благодаря представителям СМИ, развернулась общественная кампания в защиту Ивана. 8 июня суд, в том числе под давлением общественности, назначил ему домашний арест вместо ожидаемого СИЗО.

11 июня дело было прекращено. В тот же день глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что попросит президента Владимира Путина уволить главу УВД по ЗАО Андрея Пучкова и начальника московского управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, причастных к задержанию Голунова. После этого начались расследование инцидента и проверка в отношении полицейских, задерживавших журналиста. В настоящий момент дело засекречено. Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия, заявив, что расследование продолжается.

Также были уволены и рядовые оперативники УВД — те, кто оказался причастен к задержанию. Их имена в тот момент не назывались.

Через суд они пытались добиться восстановления на работе, однако в начале декабря 2019 года Мосгорсуд отказал им в этом.