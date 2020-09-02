Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение

Следствие предъявило арестованному бизнесмену из Красноярска Анатолию Быкову окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что предпринимателя обвиняют в совершении преступления, которое предусмотрено пунктами «з» и «н» статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух человек). В ближайшее время с материалами уголовного дела начнут знакомиться сам Быков, его адвокаты и представители потерпевшей стороны,
По версии следствия, предприниматель
О причастности Быкова к организации убийства Наумова и Войтенко сообщил криминальный авторитет Владимир Татаренков, который отбывает срок за организацию этого преступления.
Кроме того, Быкова подозревали в организации ещё одного убийства, совершённого в 2005 году. Быков дал указание убить 42-летнего жителя Красноярска. Исполнение убийства он доверил своему знакомому, пообещав за это вознаграждение в сумме $50 тысяч, писал NEWS.ru.
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