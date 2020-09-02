Красноярскому бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение

https://static.news.ru/photo/6891f30c-eda9-11ea-90da-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Быков Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Следствие предъявило арестованному бизнесмену из Красноярска Анатолию Быкову окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Отмечается, что предпринимателя обвиняют в совершении преступления, которое предусмотрено пунктами «з» и «н» статьи 102 УК РСФСР (организация убийства двух человек). В ближайшее время с материалами уголовного дела начнут знакомиться сам Быков, его адвокаты и представители потерпевшей стороны, сообщается на сайте СК.

По версии следствия, предприниматель заказал убийство двух жителей Красноярска. Бизнесмен был задержан 7 мая и затем арестован. Следствие подозревает Быкова в убийстве двух человек — Кирилла Войтенко и Александра Наумова — в июле 1994 года. Они якобы хотели устроить взрыв на пути следования машины, в которой ехал предприниматель.

О причастности Быкова к организации убийства Наумова и Войтенко сообщил криминальный авторитет Владимир Татаренков, который отбывает срок за организацию этого преступления.

Кроме того, Быкова подозревали в организации ещё одного убийства, совершённого в 2005 году. Быков дал указание убить 42-летнего жителя Красноярска. Исполнение убийства он доверил своему знакомому, пообещав за это вознаграждение в сумме $50 тысяч, писал NEWS.ru.