Гражданку России на Кубе попытались отравить мышьяком и свинцом

Отдыхавшую на Кубе 53-летнюю россиянку попытались отравить в одном из местных ресторанов. В качестве средств для атаки на женщину злоумышленники использовали мышьяк, свинец и кадмий.
По факту произошедшего московские правоохранители возбудили уголовное дело. Как отметил источник в российских силовых структурах, мышьяк, кадмий и свинец женщине добавили в мало чёрного тмина, когда она отдыхала в ресторане «Наздоровье».
Россиянка выжила, однако впоследствии у нее развилось онкологическое заболевание. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство,
Как ранее писал NEWS.ru, в Ленинградской области 14-летняя девочка впала в кому в результате отравления этанолом. Полиция проводит по данному факту проверку.
Инцидент произошёл вечером 10 октября в городе Волосово. Девочка была обнаружена лежащей без сознания на проспекте Вингиссара.