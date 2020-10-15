Гражданку России на Кубе попытались отравить мышьяком и свинцом

https://static.news.ru/photo/1e61b668-0f8d-11eb-a50f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отдыхавшую на Кубе 53-летнюю россиянку попытались отравить в одном из местных ресторанов. В качестве средств для атаки на женщину злоумышленники использовали мышьяк, свинец и кадмий.

По факту произошедшего московские правоохранители возбудили уголовное дело. Как отметил источник в российских силовых структурах, мышьяк, кадмий и свинец женщине добавили в мало чёрного тмина, когда она отдыхала в ресторане «Наздоровье».

Россиянка выжила, однако впоследствии у нее развилось онкологическое заболевание. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, в Ленинградской области 14-летняя девочка впала в кому в результате отравления этанолом. Полиция проводит по данному факту проверку.

Инцидент произошёл вечером 10 октября в городе Волосово. Девочка была обнаружена лежащей без сознания на проспекте Вингиссара.