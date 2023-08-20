Роскосмос сообщил о крушении станции «Луна-25»

Фото: АО «НПО Лавочкина»

Подготовка автоматической станции «Луна-25» в монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный

Автоматическая станция «Луна-25» прекратила подавать сигнал, сообщила пресс-служба Роскосмоса. По данным госкорпорации, связь с аппаратом была потеряна в результате нештатной ситуации, которая помешала выполнить маневр с конкретными параметрами. Там отметили, что аппарат перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с Луной.

По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны, — сообщили в Роскосмосе.

В корпорации уточнили, что 19 августа предполагалась подача импульса для формирования предпосадочной эллиптической орбиты станции, однако ситуация вышла из-под контроля и связь с аппаратом была потеряна. Попытки найти станцию результата не дали.

Ракета «Союз-2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Аппарат отделился от разгонного блока и успешно вышел на траекторию полета к естественному спутнику Земли. Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, станция должна была достигнуть цели 21 августа. Задачей космической миссии он называл поиск воды на спутнике Земли.