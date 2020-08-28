Ракета Falcon 9 стартовала с аргентинским спутником

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с спутником зондирования Земли SAOCOM, который создало космическое агентство CONAE из Аргентины. Пуск ракеты-носителя состоялся в 19.18 по времени восточного побережья США (02.18 мск) 31 августа с космодрома на мысе Канаверал.
Компания SpaceX
Спутник SAOCOM 1B предназначен для слежения за погодными условиями на Земле, в том числе сбором информации для сельскохозяйственного и лесного сектора Аргентины. Он стал вторым подобным аппаратом страны, первый запущен в 2018 году. Спутник весом почти три тонны должен достичь орбиты высотой около 620 км над Землёй.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 30 августа компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 12-й группировкой микроспутников Starlink. Причиной стала плохая погода. В следующий раз возможность запустить ракету появится 1 сентября в 09:29 по времени восточного побережья Соединённых Штатов (16:29 мск). Запуск планировался в 17:12 мск с космодрома на мысе Канаверал.
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