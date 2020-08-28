Ракета Falcon 9 стартовала с аргентинским спутником

https://static.news.ru/photo/8836e820-eb1f-11ea-b787-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с спутником зондирования Земли SAOCOM, который создало космическое агентство CONAE из Аргентины. Пуск ракеты-носителя состоялся в 19.18 по времени восточного побережья США (02.18 мск) 31 августа с космодрома на мысе Канаверал.

Компания SpaceX вела прямую трансляцию запуска. На четвёртой минуте полёта отделилась первая ступень ракеты. Она плавно спустилась на специальную площадку космодрома. Для неё это был четвёртый полёт.

Спутник SAOCOM 1B предназначен для слежения за погодными условиями на Земле, в том числе сбором информации для сельскохозяйственного и лесного сектора Аргентины. Он стал вторым подобным аппаратом страны, первый запущен в 2018 году. Спутник весом почти три тонны должен достичь орбиты высотой около 620 км над Землёй.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 30 августа компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 12-й группировкой микроспутников Starlink. Причиной стала плохая погода. В следующий раз возможность запустить ракету появится 1 сентября в 09:29 по времени восточного побережья Соединённых Штатов (16:29 мск). Запуск планировался в 17:12 мск с космодрома на мысе Канаверал.