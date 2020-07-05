Ракета Electron не смогла доставить в космос спутники

Очередной запуск ракеты Electron американской компании Rocket Lab с семью спутниками на борту завершился неудачей. Ракета успешно стартовала с полуострова Махия в Новой Зеландии, но во время работы двигателя второй ступени случилась авария.
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Мне невероятно жаль, что мы сегодня не смогли вывести на орбиту спутники наших клиентов. Будьте уверены, мы выясним, в чём была проблема, исправим её и снова вернёмся на пусковую площадку, — отметил глава Rocket Lab Питер Бек.
За последних 11 успешных запусков Rocket Lab вывела на орбиту 53 космических аппарата.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американская компания SpaceX запустила на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с навигационным спутником GPS III—3. Запуск осуществлён с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 30 июня в 16:11 по времени Восточного побережья США (23:11 мск). На орбиту отправлен спутник GPS третьего поколения для нужд Космических сил США.
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