Ракета Electron не смогла доставить в космос спутники

Фото: Rocket Lab/Global Look Press

Российское представительство Space Adventures — единственного в мире туроператора по полётам в космос — заключило контракт с туристами на полёт в 2021 году. К МКС на российском «Союзе» полетят сразу два туриста и один опытный астронавт — командир корабля.

Полёт будет выполнен до конца года. Точная его дата, как и имена туристов, пока не называются. Известно, что это произойдёт за год до события, сообщает РИА Новости. Контракт на полёт...