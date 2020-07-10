Первый запуск китайской ракеты «Куайчжоу-11» закончился неудачей

https://static.news.ru/photo/2213e1f0-c276-11ea-8ffc-fa163e074e61_660.jpg Ракета «Куайчжоу-11» Фото: Xinhua/Global Look Press

Технические неполадки возникли при первом запуске китайской ракеты «Куайчжоу-11» с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу.

Пуск ракеты состоялся в 7:17 мск, сбой произошёл во время полёта, передаёт агентство «Синьхуа.»

Запуск потерпел неудачу. В настоящее время ведется установление конкретных причин и анализ информации, — отмечается в сообщении.

Иных подробностей инцидента на данный момент нет.

«Куайчжоу» — китайская твердотопливная ракета-носитель, разработанная для дешёвого и быстрого запуска на орбиту небольших спутников. Она имеет диаметр 2,2 метра и стартовую массу 78 тонн.

Как писал NEWS.ru ранее, ракета Electron, запущенная с семью малыми космическими аппаратами, не смогла выйти на орбиту из-за неполадок в работе второй ступени носителя. Об этом сообщил разработчик, американская компания Rocket Lab.