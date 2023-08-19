На станции «Луна-25» произошла внештатная ситуация

Фото: Роскосмос

Внештатная ситуация произошла при переходе автоматической станции «Луна-25» на предпосадочную орбиту, сообщили в Роскосмосе. В корпорации отметили, что специалисты ведут анализ ситуации.

В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. В настоящее время специалистами группы управления ведется анализ ситуации, — указано в сообщении.

Ракета «Союз 2.1б» с первой почти за 50 лет отечественной лунной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Как рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт, целью космической миссии станет поиск воды на спутнике Земли.

Еще во времена СССР ученым удалось узнать о наличии на Луне водорода, но его соединения так и не были найдены. Новые исследования позволят понять, как в целом эволюционировала Солнечная система.

17 августа «Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности при помощи телевизионных камер комплекса СТС-Л. На фотографии был изображен южный полярный кратер Зееман на обратной стороне спутника Земли.