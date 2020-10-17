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Космонавты починили систему подачи кислорода на МКС

17:21, 17 октября 2020
Фото: nasa.gov

Экипаж Международной космической станции (МКС) восстановил работу системы «Электрон-ВМ», отвечающей за подачу кислорода. На устранение поломки ушло два дня.

Работами руководили специалисты главной оперативной группы управления полётом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса. Там добавили, что система уже запущена и полностью функционирует.

Сейчас на станции находятся российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Они сообщили о поломке системы «Электрон-ВМ» ночью 15 октября. 

Ранее знаменитый космонавт Геннадий Падалка рассказал, что поломки в такой системе не редкость. Они случаются и в американском отсеке. У экипажа станции есть всё необходимое для ремонта. Он также добавил, что на МКС есть резервные запасы кислорода, писал NEWS.ru.

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