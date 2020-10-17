Космонавты починили систему подачи кислорода на МКС

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Запуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-17» может быть последним, за который NASA заплатила Роскосмосу. Услуга обошлась в $90,25 млн.

Для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) NASA будет использовать не «Союз МС-17», а собственные космические корабли Crew Dragon и CST-100 Starliner. Американцы не хотят платить за доставку астронавтов...