Источник впервые рассказал об истинном размере трещины на МКС

https://static.news.ru/photo/eb661966-120c-11eb-900b-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Ставшая причиной утечки воздуха на МКС трещина имеет размер от 2 до 4 см в длину.

Об этом сообщил источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли.

Ранее руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв заявлял, что утечка может происходить из отверстия или трещины размером 0,6–0,8 мм. Накануне стало известно, что экипажу удалось устранить утечку воздуха временными средствами.

По анализу снимков, трещина в модуле «Звезда» имеет длину от двух до четырёх сантиметров. Космонавт Рыжиков временно заклеил её каптоновой лентой, — сказал источник.

Теперь специалисты на Земле решают, как загерметизировать трещину надолго.

Утечка воздуха на МКС впервые была зафиксирована год назад. Для поиска места утечки были закрыты все люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности, и четыре дня экипаж находился в российском сегменте станции. Однако место утечки так и не нашли. В сентябре темп потери воздуха увеличился до 1,4 кг в сутки, экипажу вновь потребовалась изоляция.

Как сообщалось, в результате космонавты сумели обнаружить утечку в российском сегменте станции с помощью пакетика чая. Они наблюдали за его движением в условиях невесомости, чтобы определить, куда движется воздух. После того как они установили заплатку на трещину на МКС космической станции, давление внутри станции всё равно продолжает падать, однако темп утечки воздуха снизился, писал NEWS.ru.