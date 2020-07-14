Четыре многоразовых космических корабля построят в РФ за $136 млн

https://static.news.ru/photo/ed9f2644-c623-11ea-bc45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российская частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) создаст четыре технологических макета многоразового корабля «Арго». Работа по их изготовлению и испытаниям оценивается в $136 млн.

Затраты на запуск кораблей в космос в эту сумму не входят, рассказал ТАСС председатель совета директоров МТКС Сергей Сопов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказал своё мнение о новых космических кораблях США. По его словам, они являются более «гламурной» версией российского «Союза».