Космос

Четыре многоразовых космических корабля построят в РФ за $136 млн

01:42, 15 июля 2020
Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российская частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) создаст четыре технологических макета многоразового корабля «Арго». Работа по их изготовлению и испытаниям оценивается в $136 млн.

Затраты на запуск кораблей в космос в эту сумму не входят, рассказал ТАСС председатель совета директоров МТКС Сергей Сопов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказал своё мнение о новых космических кораблях США. По его словам, они являются более «гламурной» версией российского «Союза».

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