Четыре многоразовых космических корабля построят в РФ за $136 млн

Российская частная компания «Многоразовые транспортные космические системы» (МТКС) создаст четыре технологических макета многоразового корабля «Арго». Работа по их изготовлению и испытаниям оценивается в $136 млн.
Затраты на запуск кораблей в космос в эту сумму не входят,
Ранее NEWS.ru сообщал, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказал своё мнение о новых космических кораблях США. По его словам, они являются более «гламурной» версией российского «Союза».
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