Задержанные в Минске журналисты останутся в РУВД до утра

Начальник оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Минска Александр Мартинович заявил, что журналисты, задержанные сегодня днём, проведут ночь в отделении.
Сотрудников СМИ будут судить по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Согласно этому закону, нарушителей могут оштрафовать или привлечь к административному аресту. Суд состоится 2 сентября по видеосвязи,
Ранее в белорусской столице были задержаны несколько журналистов. Среди них оказался корреспондент РИА Новости. Также среди задержанных — сотрудники портала tut.by и внештатный корреспондент белорусского информагентства БелаПАН.
9 августа в стране прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Итоги голосования обернулись массовыми акциями протеста и забастовками, которые продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых, честных выборов и отставки главы государства.
За время беспорядков в стране были задержаны более семи тысяч человек.
Как передавал NEWS.ru, Следственный комитет Республики Беларусь заявил о выявленных 150 угрозах в адрес должностных лиц страны. За август в связи с этими угрозами было возбуждено около 50 уголовных дел.
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