Задержанные в Минске журналисты останутся в РУВД до утра

https://static.news.ru/photo/a4c5301a-ec8b-11ea-87e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник оперативно-дежурной службы РУВД Октябрьского района Минска Александр Мартинович заявил, что журналисты, задержанные сегодня днём, проведут ночь в отделении.

Сотрудников СМИ будут судить по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Согласно этому закону, нарушителей могут оштрафовать или привлечь к административному аресту. Суд состоится 2 сентября по видеосвязи, сообщил портал tut.by.

Ранее в белорусской столице были задержаны несколько журналистов. Среди них оказался корреспондент РИА Новости. Также среди задержанных — сотрудники портала tut.by и внештатный корреспондент белорусского информагентства БелаПАН.

9 августа в стране прошли президентские выборы, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Итоги голосования обернулись массовыми акциями протеста и забастовками, которые продолжаются до сих пор. Их участники считают, что результаты были сфальсифицированы. Люди требуют проведения новых, честных выборов и отставки главы государства.

За время беспорядков в стране были задержаны более семи тысяч человек.

Как передавал NEWS.ru, Следственный комитет Республики Беларусь заявил о выявленных 150 угрозах в адрес должностных лиц страны. За август в связи с этими угрозами было возбуждено около 50 уголовных дел.