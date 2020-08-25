Сотрудники «Яндекса» в Минске работают удалённо после обысков

https://static.news.ru/photo/4beb26d8-e6ab-11ea-847b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все сотрудники «Яндекса» в Минске, где ранее обыскивали офисы компании, перешли на дистанционный режим работы. Часть из них покинула белорусскую столицу.

В минском офисе работает около 300 человек. Сам офис, как и другие офисы «Яндекса», уже несколько месяцев закрыт для посещения, поэтому все сотрудники «Яндекса» работают на удалённом режиме. Некоторые сотрудники уехали из города, — цитирует представителей разработчика агентство ТАСС.

13 августа 2020 года в минских офисах «Яндекса» и Uber (бренд в СНГ принадлежит российской компании) прошли обыски. Их производили люди, представлявшиеся сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Республики Беларусь. В это время в помещениях IT-компании находились несколько работников «Яндекса». По данным предприятия, основания для визита силовиков в протоколах не были точно указаны, никакую технику или документы не изъяли, персонал не задержали.

Разработчик мессенджера Viber рассматривает вопрос прекращения инвестирования в белорусскую экономику из-за сложившейся в стране политической ситуации. Об этом сообщил гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа. Он уже принял решение закрыть офис в Минске и распустить сотрудников на удалёнку, видя как офисы Uber и «Яндекс» захватывали вооружённые люди. Кроме того, сотрудникам Viber не удалось избежать задержаний.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о своих планах в случае, если станет временным президентом. Главной своей задачей она назвала подготовку команды для новых выборов в Белоруссии.