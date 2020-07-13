Страны СНГ

Власти Казахстана продлили карантин

17:50, 13 июля 2020
Фото: Типичная Астана/vk.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о продлении карантинных мер, направленных против распространения коронавируса. Ограничения будут действовать ещё две недели.

Соответствующее решение комиссия правительства примет 14 июля, написал он в Twitter.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен ещё на две недели, — подчеркнул политик.

Такое решение требуется для защиты здоровья граждан. В течение июля нуждающиеся получат от властей 42,5 тысячи тенге (примерно 7,3 тысячи рублей).

Первые признаки стабилизации нужно закрепить, эти две недели станут ключевыми, — заключил глава государства.

Как ранее писал NEWS.ru, с 5 июля в столице Казахстана Нур-Султане приостановлено движение общественного транспорта из-за ситуации с распространением коронавируса.

По состоянию на 13 июля, общее количество заболевших коронавирусом в Казахстане превышает 59 889 тысяч человек, зафиксировано 375 летальных исхода.

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