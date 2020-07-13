Власти Казахстана продлили карантин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о продлении карантинных мер, направленных против распространения коронавируса. Ограничения будут действовать ещё две недели.
Соответствующее решение комиссия правительства примет 14 июля,
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен ещё на две недели, — подчеркнул политик.
Такое решение требуется для защиты здоровья граждан. В течение июля нуждающиеся получат от властей 42,5 тысячи тенге (примерно 7,3 тысячи рублей).
Первые признаки стабилизации нужно закрепить, эти две недели станут ключевыми, — заключил глава государства.
ÐÐµÑÐ²ÑÐµ Ð¿ÑÐ¸Ð·Ð½Ð°ÐºÐ¸ ÑÑÐ°Ð±Ð¸Ð»Ð¸Ð·Ð°ÑÐ¸Ð¸ Ð½ÑÐ¶Ð½Ð¾ Ð·Ð°ÐºÑÐµÐ¿Ð¸ÑÑ, ÑÑÐ¸ Ð´Ð²Ðµ Ð½ÐµÐ´ÐµÐ»Ð¸ ÑÑÐ°Ð½ÑÑ ÐºÐ»ÑÑÐµÐ²ÑÐ¼Ð¸. ÐÑÐ°Ð²Ð¸ÑÐµÐ»ÑÑÑÐ²Ð¾ Ð²ÑÐ¿Ð»Ð°ÑÐ¸Ñ 42,5 ÑÑÑ ÑÐµÐ½Ð³Ðµ Ð·Ð° Ð¸ÑÐ»Ñ Ð½ÑÐ¶Ð´Ð°ÑÑÐ¸Ð¼ÑÑ.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ)
July 13, 2020
Как ранее писал NEWS.ru, с 5 июля в столице Казахстана Нур-Султане приостановлено движение общественного транспорта из-за ситуации с распространением коронавируса.
По состоянию на 13 июля, общее количество заболевших коронавирусом в Казахстане превышает 59 889 тысяч человек, зафиксировано 375 летальных исхода.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен