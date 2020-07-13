Власти Казахстана продлили карантин

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Правозащитный центр «Весна» совместно с Белорусским Хельсинкским комитетом опубликовал отчёт о политических репрессиях в Белоруссии в ходе президентской кампании. С начала гонки в стране задержали как минимум 703 человек.

129 из них подвергли административному аресту, 252 — оштрафовали, говорится на сайте правозащитной организации. Количество политических заключённых достигло 24 человек. Власти продолжают политику применения репрессий в отношении участников мирных собраний,...