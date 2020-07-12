Власти Белоруссии сообщили о намерении создать лоукостер

https://static.news.ru/photo/faed4580-c46e-11ea-948e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщил о планах создать низкобюджетную авиакомпанию в стране. По его словам, речь идёт о разработке «собственного лоукоста».

Мы задумались о создании, скажем, второй белорусской компании, более бюджетной, для развития конкуренции и перевозок пассажиров. В первую очередь гродненское направление рассматриваем, аэропорт «Гродно» и «Авиакомпанию Гродно». Поэтому в ближайшее время мы будем принимать решение по развитию данного вида перевозок, — цитирует его телеканал CTB.

Однако он добавил, что на данный момент Белоруссия открыта для сотрудничества с другими странами. Так, страна активно приглашает лоукостеры для загрузки областных воздушных гаваней.

У нас уже было подписано одно соглашение с компанией Wizz Air и решение было принято, но сегодня просто вмешалась пандемия коронавируса. Я надеюсь, мы переговоры восстановим, — отметил Авраменко.

NEWS.ru ранее писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность объединения России и Белоруссии.