В Сети появились слухи, что Токаев с семьёй эвакуированы в Россию

В ряде Telegram-каналов появились слухи, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с семьёй эвакуированы в Россию. Официального подтверждения или опровержения со стороны республиканских властей пока нет. Ранее бизнес-джет правительства Казахстана вылетел в Россию, сведений о пассажирах борта нет. Также из республики в сторону Европы начали массово вылетать другие частные лайнеры.

Сообщения об эвакуации Токаева и семьи начали появляться после новости о том, что бизнес-джет правительства Казахстана вылетел в Россию. Кто мог покинуть страну, пока неизвестно. Официального подтверждения данной информации пока не поступало. По сообщению Telegram-канала KazTAG, из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты. Из Алма-Аты вылетели от пяти до шести самолётов, ещё один — из Нур-Султана.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цен на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях. В данный момент протестами охвачены почти все крупные города Казахстана. Режим ЧП введён в Нур-Султане, Алма-Ате и других крупных субъектах. Протестующие подожгли здание резиденции президента Казахстана в Алма-Ате.