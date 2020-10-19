Армения сформировала женский отряд для боёв в Карабахе

https://static.news.ru/photo/cabb19c2-11f9-11eb-91a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pg/ArmeniaMOD

Около 100 женщин отправятся в Нагорный Карабах. Специально для этого был сформирован отдельный отряд, заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Наре Сюни и Наре Хлгатян сформировали женский отряд, уже записались 100 человек, — написал Ованнисян в Facebook.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что армянская армия стала «принимать» на службу манекены. Одного из них запечатлел зарытым по пояс в землю фотограф Дилан Коллинз.