В Киргизии за сутки от пневмонии скончались 29 человек

https://static.news.ru/photo/8d33e766-c012-11ea-9879-fa163e074e61_660.jpg Фото: minzdravKR/facebook.com

В Киргизии за минувшие сутки от внебольничной пневмонии скончались 29 человек. Об этом сообщили в республиканском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа.

С марта в республике от пневмонии умерли 224 человек. По состоянию на вторник, 7 июля, в стационарах находятся более двух тысяч человек с внебольничной пневмонией, все они имеют отрицательный тест на COVID-19, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя штаба.

Кроме того, за минувшие сутки в Киргизии было выявлено 450 новых случаев заражения инфекцией, 229 из них — в Бишкеке. Семь человек скончались, все — мужчины. 73 пациента были выписаны из больниц по выздоровлению.

Среди новых случаев заражения 78 — медицинские работники. За весь период пандемии инфекция была обнаружена у 1225 медиков.

На сегодняшний день общее число заболевших COVID-19 в Киргизии выросло до 8141, скончались 99 человек и выздоровели 2916 пациентов.

Ранее у приговорённого к тюремному сроку экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева диагностировали пневмонию. По информации Госкомитета нацбезопасности, осуждённого перевели из СИЗО в больницу на стационарное лечение.

Экс-президент Киргизии был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе спецоперации, которая продолжалась около суток. Сторонники бывшего главы государства оказали силовикам ожесточённое сопротивление. Один сотрудник спецназа погиб, за медицинской помощью обратились более 100 человек, писал NEWS.ru.