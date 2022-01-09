В Казахстане начальник полиции Жамбылской области покончил с собой

В МВД Казахастана заявили о смерти начальника полиции Жамбылской области Жаната Сулейманова, сообщает местное издание «Vласть». Другие подробности происшествия на настоящий момент не раскрываются.

К сожалению, да, это так. Причины произошедшего выясняются, — сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Как ранее заявлял казахстанский журналист Михаил Козачков, после беспорядков в Казахстане в отношении Сулейманова было возбуждено уголовное дело и грозил трибунал. Подтверждения данной информации нет.

Ранее в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана сообщили о том, что ситуация в Казахстане стабилизировалась и находится под контролем, очаги террористических угроз ликвидированы. В настоящий момент ведутся зачистки мест возможного укрытия боевиков и участников массовых беспорядков. Отмечается, что на данный момент освобождены все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз. Также обеспечена безопасность особо важных стратегических объектов и мест хранения оружия.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате и ряде других городов проходили столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требовали от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана.