В Цхинвали отреагировали на планы Грузии присоединить регион В Южной Осетии назвали неприемлемым вопрос вхождения в состав Грузии

Фото: IMAGO/Fotostand / Reuhl/Global Look Press

Ираклий Кобахидзе

Южная Осетия не намерена пересматривать выбор, сделанный в пользу своего суверенитета и укрепления интеграции с РФ, говорится в заявлении МИД республики относительно высказываний грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе. В Цхинвали считают категорически неприемлемым любые разговоры о вхождении в состав Грузии, передает ТАСС.

Считаем категорически неприемлемым для Южной Осетии любые разговоры о т. н. вхождении в состав Грузии. Республика Южная Осетия — государство, завоевавшее свою независимость в многолетней кровопролитной борьбе с грузинским фашизмом, заплатившая за свою свободу огромную цену, — говорится в заявлении МИД Южной Осетии.

Президент Абхазии Аслан Бжания до этого заявлял, что республика заинтересована в участии в Союзном государстве России и Белоруссии при сохранении своей независимости, которая оплачена дорогой ценой. По его словам, прохождение всех юридических процедур и подготовка нормативных актов могут занять от пяти до десяти лет.

Сегодня, 26 мая премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси намерен вернуть в свой состав территории Абхазии и Южной Осетии. По его словам, в 2030 году Грузия должна стать членом Евросоюза.