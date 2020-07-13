В Белоруссии задержали больше 700 человек с начала президентской гонки

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Правозащитный центр «Весна» совместно с «Белорусским Хельсинкским комитетом» опубликовал отчёт о политических репрессиях в Белоруссии в ходе президентской кампании. С начала гонки стране задержали как минимум 703 человека.

129 из них подвергли административному аресту, 252 — оштрафовали, говорится на сайте правозащитной организации. Количество политических заключённых достигло 24 человек.

Власти продолжают политику применения репрессий в отношении участников мирных собраний, блогеров, политических активистов, — отметили аналитики.

Они сообщили, что власти страны создали условия политической кампании, которые не соответствуют международным стандартам проведения справедливых, демократических выборов, основанных на принципах равной конкурентной политической борьбы. Кроме того, один из кандидатов на пост главы государства, действующий президент Александр Лукашенко фактически начал вести кампанию, в которой использует административный ресурс и государственные СМИ.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Их итоги ЦИК республики должна будет подвести в течение 10 дней. В случае необходимости второй тур выборов будет проводиться 23 августа.

За последнюю неделю рейтинг Лукашенко составил 24%, пишут белорусские источники со ссылками на инсайдерские данные. Это на 4% меньше предыдущих показателей. Другие кандидаты, считающиеся серьёзными соперниками президента, наоборот нарастили уровень поддержки. Так, за экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало высказались 18% респондентов, за бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико — 16%, за Светлану Тихановскую, супругу популярного оппозиционного блогера Сергея Тихановского, — 12%. При этом Бабарико до задержания располагал, по различным данным, даже 50-процентной поддержкой.

Ранее NEWS.ru писал, что Бабарико, который является основным конкурентом Лукашенко на предстоящих выборах, был задержан 18 июня и отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в рамках дела Белгазпромбанка, которым он руководил более 20 лет и уволился оттуда перед выборами. По версии следствия, за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.