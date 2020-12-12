В Баку сообщили об антитеррористической операции в окрестностях Гадрута

https://static.news.ru/photo/0bb53186-3d26-11eb-9a0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана провели «вынужденную антитеррористическую операцию» в окрестностях посёлка Гадрут в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в совместном заявлении СГБ и Минобороны республики.

После подписания 10 ноября совместного заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от посёлка Гадрут остались армянские вооружённые отряды. Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, — цитирует ТАСС заявление.

Уточняется, что в результате этих диверсионных действий погибли четыре и были ранены двое военнослужащих Азербайджана, ранение получил также один гражданский. В связи с этим СГБ «была вынуждена провести антитеррористическую операцию».

Как писал NEWS.ru, после инцидента со стрельбой в Гадрутском районе Нагорного Карабаха миротворцы довели до сторон конфликта требование о соблюдении режима полного прекращения огня.

12 декабря в Минобороны Азербайджана заявили, что были вынуждены ответить на провокационные действия армянской стороны в Нагорном Карабахе, но в настоящее время режим прекращения огня соблюдается.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.